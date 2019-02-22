2019-02-22T09:24:10+03:00
Здоровье

В Томской области направят вдвое больше средств на борьбу с онкологией

И дети, и взрослые будут получать медицинскую помощь бесплатно в рамках ОМС
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В регионе уделяется повышенное внимание раннему выявлению и оценке факторов риска возникновения ракаВ регионе уделяется повышенное внимание раннему выявлению и оценке факторов риска возникновения ракаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Томская область направит на лечение онкозаболеваний 1,6 миллиарда рублей в 2019 году, это в два раза больше, чем в 2018-м.

Деньги выделены из территориального Фонда ОМС.

Средства пойдут на оказание помощи онкологическим больным в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Пациент будет получать терапию в соответствии с клиническими рекомендациями .

Напомним, что в прошлом году в Томском областном онкодиспансере был создан центр мониторинга для помощи на всех этапах диагностики и лечения, значительно сокращен объем дополнительных исследований, оптимизирована маршрутизация пациентов. В 2019 году изменения продолжатся.

- Это более широкое применение таргетных препаратов, нутритивной поддержки, внедрение fast track — элементов системы быстрой реабилитации в раннем послеоперационном периоде, онкоиммунологии, а также более детальная маршрутизация пациентов на всех этапах взаимодействия с лечебным учреждением, — рассказала главный врач Томского областного онкодиспансера Софья Мазеина.

Она подчеркнула, что в регионе уделяется повышенное внимание раннему выявлению и оценке факторов риска возникновения рака, сокращению сроков предварительного обследования.

В 2019 году в Северном медицинском городке Томска начнется строительство хирургического корпуса онкодиспансера площадью около 18 тысяч квадратных метров. Корпус замкнет цепочку оказания медицинской помощи онкобольным в регионе: первичные онкокабинеты в районах — поликлиника онкодиспансера — хирургический корпус. Финансирование на строительство поступит по нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». В новом корпусе, как и в других подразделениях Томского областного онкодиспансера, взрослые пациенты и дети будут получать медицинскую помощь бесплатно, в рамках ОМС.

Российские регионы дополнительно получат на лечение онкобольных 70 млрд рублей из федерального бюджета, что позволит закупить необходимые объемы противоопухолевых препаратов, в том числе лекарства нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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