60 мастеров привезли в Томск кукол ручной работы
Сегодня, 22 февраля, в 16 часов в областном Доме искусств (ул. Шишкова, 10) откроется выставка рукодельных кукол.
Это уже 10-й фестиваль «Мир авторских кукол».
На участие заявились более 60 мастеров из Томской, Кемеровской областей, Москвы и Забайкальского края. В восьми номинациях среди них будут определены лучшие национальные, обрядовые, этнические, текстильные, театральные куклы, авторские куклы из пластика. В отдельной номинации поучаствуют мишки Тедди, а лучшему мастеру присвоят Гран-при.
Работы участников выполнены в различных техниках — сухое и мокрое валяние, полимерный пластик, вязание, объемно-пространственная пластика, керамика, лепка, папье-маше и многое другое.
Помимо выставки, программа фестиваля «Мир авторских кукол», который продлится до 18 марта, объединит кукольные спектакли, концерты и мастер-классы для детей и взрослых, круглый стол для мастеров.
ИСТОЧНИК KP.RU