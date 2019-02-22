60 мастеров привезли в Томск кукол ручной работы

СЕГОДНЯ 08:46 2019-02-22T08:46:10+03:00

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Сегодня, 22 февраля, в 16 часов в областном Доме искусств (ул. Шишкова, 10) откроется выставка рукодельных кукол.

Это уже 10-й фестиваль «Мир авторских кукол».

На участие заявились более 60 мастеров из Томской, Кемеровской областей, Москвы и Забайкальского края. В восьми номинациях среди них будут определены лучшие национальные, обрядовые, этнические, текстильные, театральные куклы, авторские куклы из пластика. В отдельной номинации поучаствуют мишки Тедди, а лучшему мастеру присвоят Гран-при.

Работы участников выполнены в различных техниках — сухое и мокрое валяние, полимерный пластик, вязание, объемно-пространственная пластика, керамика, лепка, папье-маше и многое другое.

Помимо выставки, программа фестиваля «Мир авторских кукол», который продлится до 18 марта, объединит кукольные спектакли, концерты и мастер-классы для детей и взрослых, круглый стол для мастеров.

ИСТОЧНИК KP.RU