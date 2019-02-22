2019-02-22T08:46:10+03:00
Звезды

60 мастеров привезли в Томск кукол ручной работы

Фестиваль-выставка откроется в Доме искусств
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Работы участников выполнены в различных техникахРаботы участников выполнены в различных техникахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 февраля, в 16 часов в областном Доме искусств (ул. Шишкова, 10) откроется выставка рукодельных кукол.

Это уже 10-й фестиваль «Мир авторских кукол».

На участие заявились более 60 мастеров из Томской, Кемеровской областей, Москвы и Забайкальского края. В восьми номинациях среди них будут определены лучшие национальные, обрядовые, этнические, текстильные, театральные куклы, авторские куклы из пластика. В отдельной номинации поучаствуют мишки Тедди, а лучшему мастеру присвоят Гран-при.

Работы участников выполнены в различных техниках — сухое и мокрое валяние, полимерный пластик, вязание, объемно-пространственная пластика, керамика, лепка, папье-маше и многое другое.

Помимо выставки, программа фестиваля «Мир авторских кукол», который продлится до 18 марта, объединит кукольные спектакли, концерты и мастер-классы для детей и взрослых, круглый стол для мастеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В праздники Сбербанк в Томске будет работать по особому графику
В Томской области направят вдвое больше средств на борьбу с онкологией
В Томской области направят вдвое больше средств на борьбу с онкологией
65% томичей, служивших в армии, говорят, что это помогает в работе
У томичей самая большая сумма онлайн-переводов по Сибири
3-летней Даше после операций на сердце срочно нужна помощь томичей
Томская автоледи на BMW Х-3 сбила ребенка, шедшего на «зеленый свет»
Центр сибирского фольклора в Томске временно закрыли из-за обрушения потолка
СК по Томской области: два мужчины упали с крыши при чистке снега
В Томске пенсионер поджег жену, которая хотела с ним развестись
В Томске пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму
Томичей приглашают на поэтический вечер творчества Гарсиа Лорки
60% томичей уверены, что мужчины должны работать больше женщин
Назойливый коллектор оштрафован в Томске за звонки клиенту
Улицы Томска озеленят на 115 млн рубле в 2019 году
В Томске стартуют курсы Тотального диктанта
Томичка взяла «серебро» на первенстве России по жиму лежа
«Томскводоканал» проложит «умное» водоснабжение на Каштаке
Исправительные колонии приглашают томичей на ярмарку
Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске
Осторожно, сосульки! Томичей призывают проверить крыши
Суд обязал областную власть сохранить Конининский кедровник вблизи Томска
Летчик и космонавт Магомед Толбоев приедет в Томск на «Неделю науки»
Молодые ученые проведут научный баттл в Томске
Школьница, выпавшая с 9-го этажа в Томске, пошла на поправку
Томичи, проживающие в Академгородке, проголосовали за парк вместо жилого квартала