65% томичей, служивших в армии, говорят, что это помогает в работе

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-22T08:21:33+03:00

После дембеля кандидаты чаще всего устраивались в сферах «Безопасность» и «Высший менеджмент»

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Топ-менеджеры считают, что служба в армии точно помогает им в работе!

Ко Дню защитников отечества Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, как соискатели-мужчины из Томска относятся к службе в армии, и помогла ли она им в работе в дальнейшем.

По результатам опроса, 54% томичей служили в армии. При этом, выше всего эта доля в Астраханской области (82%) и Липецкой области (82%), а также среди представителей сфер «Безопасность» и «Транспорт, логистика». Ниже всего —среди представителей сфер «Консультирование») и «Наука, образование».

Среди тех, кто служил в армии, примерно каждый шестой (17%) житель Томска утверждает, что навыки, полученные ими в армии, не помогают им в работе, а скорее мешают. А вот 65% считают, что полученные навыки точно пригодились в работе. Больше всего таких соискателей в сферах «Безопасность», «Высший менеджмент» и «Государственная служба".

При этом, 32% соискателей утверждают, что работодатели регулярно спрашивают, служили они в армии или нет. Больше всего таких кандидатов в безопасности, среди рабочих, домашнего персонала. Правда, примерно столько же сотрудников компаний Томска про службу в армии спрашивают крайне редко.

ИСТОЧНИК KP.RU