2019-02-22T07:54:48+03:00
Клуб любознательных

У томичей самая большая сумма онлайн-переводов по Сибири

Люди отправляли их через сайт и мобильное приложение Яндекс.Деньги
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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За год на одного сибирского пользователя приходится в среднем 3 переводаЗа год на одного сибирского пользователя приходится в среднем 3 переводаФото: Мария ЛЕНЦ
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Яндекс.Деньги выяснили, сколько денег сибиряки переводят друзьям, родственникам и знакомым через интернет — 2310 рублей в среднем за раз.

Самые большие средние переводы — в Томской области, самые маленькие — в Тыве. К таким выводам пришли Яндекс.Деньги, проанализировав переводы пользователей на сайте и через мобильное приложение сервиса.

В исследовании сравнивались переводы пользователей за 2018 и 2017 годы. Годом ранее средний перевод в Сибири был больше — 3420 рублей. За год на одного сибирского пользователя приходится в среднем 3 перевода.

Если смотреть по регионам Сибири, то самые большие средние переводы по-прежнему — в Томской области (3220 рублей), Иркутской (2520 рублей) и Новосибирской (2360 рублей). Далее идут Кемеровская область (2340 рублей), Красноярский край (2240 рублей), Республика Алтай (2220 рублей), Алтайский край (2080 рублей), Омская область (2040 рублей), Хакасия (1570 рублей), Тыва (1450 рублей).

В целом по России люди отправляют друг другу через интернет 2660 рублей в среднем за раз. Среди федеральных округов самый большой средний перевод — в Центральном (3320 рублей), а самый маленький — в Сибирском (2310 рублей). Россияне все чаще отправляют деньги с мобильных устройств — доля переводов через приложение Яндекс.Денег в 2018 году выросла с 19% до 34% (а с компьютеров, соответственно, уменьшилась с 81% до 66%). Большая часть переводов со смартфонов и планшетов приходится на платформу Android — 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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