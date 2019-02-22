2019-02-22T06:40:15+03:00
Добрые дела

3-летней Даше после операций на сердце срочно нужна помощь томичей

Девочка нуждается в постоянном контроле свертываемости крови, необходим специальный аппарат
Татьяна Щукина
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Мама надеется, что Даша сможет жить, как обычный ребенок и посещать детсад. Фото: с сайта БФ "Обыкновенное чудо"Мама надеется, что Даша сможет жить, как обычный ребенок и посещать детсад. Фото: с сайта БФ "Обыкновенное чудо"
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Мама маленькой Даши Попковой обратилась к землякам с просьбой помочь ее ребенку, имеющему врожденный порок сердца. Евгения рассказала, что девочке с момента рождения в НИИ кардиологии выполнены уже три операции по пластике триксупедального клапана, все три операции девочка перенесла тяжело.

Из-за сложного заболевания девочка отставала в развитии от обычных детей, начала ходить только в 2 года. Сейчас она уже догнала по развитию своих сверстников, но после многочисленных операции ей требуется непрерывное лечение «Варфарином», препаратом, разжижающим кровь.

«Лечение должно сопровождаться постоянным контролем показателя свертывающей системы крови. Врачи кардиоцентра настоятельно рекомендовали нам приобрести аппарат для определения этого показателя для домашнего использования и тест-полоски к нему», – отметила мама Даши.

Требуется 53 250 рублей. Сбором средств занимается благотворительный фонд «Обыкновенное чудо». Все, кто хочет помочь маленькой Даше Попковой, могут сделать это на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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