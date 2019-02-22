Томская автоледи на BMW Х-3 сбила ребенка, шедшего на «зеленый свет»

СЕГОДНЯ 06:09 2019-02-22T06:13:36+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, произошло в Томске в четверг. Утром 21 февраля на одном из пешеходных переходов в Советском районе Томска водителем иномарки был сбит школьника. По предварительной версии сотрудников Госавтоинспекции, виновницей аварии является молодая женщина, грубо нарушившая правила дорожного движения.

«Около 09 часов 25 минут на регулируемом пересечении улиц Тверская и Алтайская, автомобилем BMW Х-3, под управлением 35-летней женщины-водителя, при повороте налево на улицу Тверскую, совершен наезд на ребенка-пешехода. По предварительным данным, 13-летний мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - сообщила детали ДТП пресс-служба Управления МВД по Томской области.

Сотрудники правопорядка уточнили, что пострадавший ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU