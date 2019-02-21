Центр сибирского фольклора в Томске временно закрыли из-за обрушения потолка

СЕГОДНЯ 18:47 2019-02-21T19:02:09+03:00

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ЧП с обрушением потолка произошло в четверг, 21 февраля, в центре Томска. Звонок об обрушении плит в пристройке к зданию по адресу ул. Тверская, 74а, поступил в региональную поисково-спасательную службу вечером в 17:18 часов. Отметим, что данное помещение находится в аренде у Центра сибирского фольклора.

Как сообщили в ПСС, в момент аварии в здании находились две сотрудницы, которые от падения плит, к счастью, не пострадали. Чего не кажешь о системе отопления, которая была повреждена.

Сотрудник службы Александр Новосельцев уточнил, что спасатели вынесли из пострадавшего помещения детские концертные костюмы. Что касается прочего имущества Центра сибирского фольклора, то решение о доступе в здание будут принимать соответствующие инстанции. Пока пристройка отключена от коммуникаций и огорожена сигнальной лентой.

Для справки:

Центр сибирского фольклора действует с 1 марта 1991 года. Его учредителем является Департамент образования администрации г. Томска

Центр занимается обучением детей с 4-5 лет. Есть постоянно-действующие отделения: этно-эстетическое отделение, народного пения, народного танца.

Творческие коллектив центра успешно выступают на городских праздниках и конкурсах всех уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU