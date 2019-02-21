2019-02-21T15:54:33+03:00
Происшествия

СК по Томской области: два мужчины упали с крыши при чистке снега

Инцидент произошел в городе Колпашево
Татьяна Щукина
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Очевидно, колпашевцы не обезопасили себя при выполнении опасной работы.Очевидно, колпашевцы не обезопасили себя при выполнении опасной работы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Чрезвычайное происшествие случилось в городе Колпашево Томской области. При очистке от снега крыши местной школы с высоты упали два рабочих. Одни из них получил тяжелые травмы. Проверкой обстоятельств «снежной драмы» в настоящее время занимается региональный Следственный комитет.

«Колпашевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту травмирования мужчины в результате падения с крыши школы во время очистки её от снега», – сообщила в четверг, 21 февраля, пресс-служба ведомства.

Как рассказали сотрудники СКР, инцидент произошел в среду, 20 февраля, при чистке снега с крыши Колпашевской средней образовательной школы № 5. Один из пострадавших мужчин с тяжелыми травмами доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу и сейчас находится в реанимационном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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