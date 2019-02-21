В Томске пенсионер поджег жену, которая хотела с ним развестись

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-21T11:09:16+03:00

Он облил ее растворителем, пока та работала за компьютером

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Вопиющий случай разбирает прокуратура Советского района и суд. В январе этого года 60-летний томич чуть не сжег свою супругу.

Как обычно, вечером пара находилась у себя в квартире. Муж распивал спиртные напитки, а жена сидела за компьютером. Правда, супруги находились в затяжной ссоре и планировали развод. После нескольких попыток «разобраться» со своей женщиной, не дождавшись ответной реакции, мужчина решил действовать радикально.

Он вбежал к ней в комнату, облил из бутылки с растворителем и тут же поджег зажигалкой. Попавшая на руки, волосы и кофту потерпевшей жидкость воспламенилась. Женщина в ужасе побежала в ванну, потушила огонь водой. Затем, успев схватить телефон, заперлась в туалете от обезумевшего мужа, позвонила дочери. Вскоре приехали дочь с зятем, которые вызвали скорую и полицию.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у женщины ожоги обоих предплечий и кистей рук 2-й степени. Мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.

ИСТОЧНИК KP.RU