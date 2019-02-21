В Томске пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-21T08:49:53+03:00

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Мероприятия назначены на 22 и 23 февраля. Они включают в себя юношеские соревнования по альпинизму в дисциплине «ледолазание».

Как рассказал редакции председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, на турнир приедут спортсмены из Тюменской, Кировской, Свердловской, Кемеровской и Московской областей, а также из Красноярского края и других регионов.

Данные состязания – заключительный этап всероссийского сезона. Имена победителей Кубка России по альпинизму станут известны 24 февраля.

Желающие смогут поболеть за спортсменов каждый день с 10:00 до 16:00. Место проведения: ул. Королева, 36.

ИСТОЧНИК KP.RU