В Томске пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму
Спортсмены будут состязаться в праздничные дни
Данные состязания – заключительный этап всероссийского сезона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мероприятия назначены на 22 и 23 февраля. Они включают в себя юношеские соревнования по альпинизму в дисциплине «ледолазание».
Как рассказал редакции председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, на турнир приедут спортсмены из Тюменской, Кировской, Свердловской, Кемеровской и Московской областей, а также из Красноярского края и других регионов.
Данные состязания – заключительный этап всероссийского сезона. Имена победителей Кубка России по альпинизму станут известны 24 февраля.
Желающие смогут поболеть за спортсменов каждый день с 10:00 до 16:00. Место проведения: ул. Королева, 36.
ИСТОЧНИК KP.RU