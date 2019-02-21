2019-02-21T08:49:53+03:00
Спорт

В Томске пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму

Спортсмены будут состязаться в праздничные дни
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Данные состязания – заключительный этап всероссийского сезона.Данные состязания – заключительный этап всероссийского сезона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Мероприятия назначены на 22 и 23 февраля. Они включают в себя юношеские соревнования по альпинизму в дисциплине «ледолазание».

Как рассказал редакции председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, на турнир приедут спортсмены из Тюменской, Кировской, Свердловской, Кемеровской и Московской областей, а также из Красноярского края и других регионов.

Данные состязания – заключительный этап всероссийского сезона. Имена победителей Кубка России по альпинизму станут известны 24 февраля.

Желающие смогут поболеть за спортсменов каждый день с 10:00 до 16:00. Место проведения: ул. Королева, 36.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичей приглашают на поэтический вечер творчества Гарсиа Лорки
60% томичей уверены, что мужчины должны работать больше женщин
Назойливый коллектор оштрафован в Томске за звонки клиенту
Улицы Томска озеленят на 115 млн рубле в 2019 году
В Томске стартуют курсы Тотального диктанта
Томичка взяла «серебро» на первенстве России по жиму лежа
«Томскводоканал» проложит «умное» водоснабжение на Каштаке
Исправительные колонии приглашают томичей на ярмарку
Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске
Осторожно, сосульки! Томичей призывают проверить крыши
Суд обязал областную власть сохранить Конининский кедровник вблизи Томска
Летчик и космонавт Магомед Толбоев приедет в Томск на «Неделю науки»
Молодые ученые проведут научный баттл в Томске
Школьница, выпавшая с 9-го этажа в Томске, пошла на поправку
Томичи, проживающие в Академгородке, проголосовали за парк вместо жилого квартала