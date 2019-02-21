Томичей приглашают на поэтический вечер творчества Гарсиа Лорки
Музыкально-поэтическую композицию по стихам испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки предлагает вниманию искушённого зрителя ярчайшая звезда Литературно-художественного театра ТГУ конца XX века, филолог, педагог, актриса и певица Фатыма Мухаммедова. Мастер художественного слова сопроводит подборку стихов гениального испанца тщательно выверенной гитарной музыкой, а также кратким биографическим и литературоведческим комментарием. Изыск и страсть, всполохи чувства цвета крови, переливы голоса бархатного тембра - вот что ожидает почитателей оригинального таланта Фатымы Мухаммедовой.
Где: Дом ученых Академгородка
Когда: 26 февраля в 18.30.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU