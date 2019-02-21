2019-02-21T08:40:06+03:00
Звезды

Томичей приглашают на поэтический вечер творчества Гарсиа Лорки

Дом ученых Академгородка проводит литературный вторник
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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..Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Музыкально-поэтическую композицию по стихам испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки предлагает вниманию искушённого зрителя ярчайшая звезда Литературно-художественного театра ТГУ конца XX века, филолог, педагог, актриса и певица Фатыма Мухаммедова. Мастер художественного слова сопроводит подборку стихов гениального испанца тщательно выверенной гитарной музыкой, а также кратким биографическим и литературоведческим комментарием. Изыск и страсть, всполохи чувства цвета крови, переливы голоса бархатного тембра - вот что ожидает почитателей оригинального таланта Фатымы Мухаммедовой.

Где: Дом ученых Академгородка

Когда: 26 февраля в 18.30.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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