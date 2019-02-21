60% томичей уверены, что мужчины должны работать больше женщин

СЕГОДНЯ 07:07 2019-02-21T07:07:06+03:00

57% горожан подчеркнули, что мужчины – это «сильный пол», и они должны брать на себя больше рабочих обязанностей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А каждая пятая томичка пожаловалось на то, что из-за пола ей сложнее делать карьеру

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Как выяснил соцопрос, больше 40% томичей разделяют профессии по гендерному типу. Накануне Дня защитника Отечества портал по поиску работы Зарплата.ру спросил у 760 горожан, что такое «мужские» профессии.

По результатам, 46% респондентов разделяют профессии на «женские» и «мужские». 51% респондентов не делят рабочие обязанности по гендерной принадлежности. А 3% затруднились ответить.

По мнению большинства опрошенных, чисто «мужскими» профессиями являются грузчик, шахтер, а также рабочие профессии – слесарь, сантехник, столяр, плотник. Кроме того, в этом списке оказались спасатель, пилот, строитель, дальнобойщик и даже президент.

- Если обратиться к реальной статистике нашего сайта, то самой популярной сферой среди мужчин является «Транспорт и автобизнес». Именно в этой категории представители мужского пола чаще всего ищут работу.

Также в топ-5 профессиональных сфер, которые выбирают мужчины, входят «Торговля», «Промышленность», «Строительство и недвижимость», «Рабочий персонал», - отметил Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.

Также 57% горожан подчеркнули, что мужчины – это «сильный пол», и они должны брать на себя больше рабочих обязанностей, чем женщины. 43% опрошенных считают, что и женщины, и мужчины должны трудиться в равной степени.

При этом 11% опрошенных томских мужчин рассказали, что когда-либо сталкивались с проблемами при трудоустройстве или продвижении по карьерной лестнице из-за своего пола. Женщины попадали в такие ситуации чаще – это подтвердила каждая пятая жительница Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU