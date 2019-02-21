Назойливый коллектор оштрафован в Томске за звонки клиенту

СЕГОДНЯ 06:44 2019-02-21T06:48:59+03:00

Коллекторы несколько месяцев «доставали» мужчину, у которого не было просроченных обязательств Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Пострадавший гражданин долго страдал от звонков, не являясь должником

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Судебные приставы привлекли к административной ответственности коллекторское агентство за назойливые звонки и сообщения гражданину, который не являлся должником и не имел просроченных обязательств.

Как пояснили в Управлении ФССП России по Томской области, причиной разбирательства стала жалоба от жителя Парабельского района, измученного назойливыми звонками.

«На протяжении нескольких месяцев сотрудники компании звонили и направляли мужчине сообщения с требованием оплатить долг перед банком. Неоднократные заявления гражданина, что он не тот, кто им нужен, звонившие оставляли без внимания», сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Дело о защите прав и законных интересов пострадавшего мужчины рассматривал Арбитражный суд Томской области, который наложил на руководство коллекторской компании штраф в 50 тысяч рублей. Как выяснилось, данное наказание стало уже третьим

ИСТОЧНИК KP.RU