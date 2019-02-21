2019-02-21T06:07:05+03:00
Умный город

Улицы Томска озеленят на 115 млн рубле в 2019 году

Городские власти планируют закупить 18 тысяч саженцев
Татьяна Щукина
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Будут закуплены саженцы старше 6 летБудут закуплены саженцы старше 6 летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Город Томск обещает стать еще красивее в 2019 году. Во всяком случае в «парадной» своей части. Горадминистрация сообщила о намерен продолжить масштабное озеленение в Лагерном саду, на бульваре по пр. Кирова и на других общественных пространствах.

«Деревья и кустарники будут высажены на улично-дорожной сети Томска и около образовательных учреждений. Всего планируется закупить 18 тыс. саженцев», - заверила пресс-служба мэрии, подчеркнув, что озеленение отдаленных микрорайонов также есть в плане.

Уже известно, что мэр Томска Иван Кляйн направил в этом году на озеленение томских улиц 115 млн рублей.

По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, основную работу по озеленению, как всегда компания «Зеленстрой». Она использует крупномерные саженцы из питомников сел Трубачево и Бакчар. Также возможно приобретение молодых деревьев и кустарников из Юрги, Новосибирска и Барнаула.

«Планируется высаживать привычные для Томска породы деревьев и кустарников - липы, сибирские яблони, уссурийские груши, пузыреплодник, клен Гиннала, боярышник и др. Кроме того, городские улицы украсят почти 300 хвойных деревьев», - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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