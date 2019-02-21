2019-02-21T04:28:35+03:00
Общество

В Томске стартуют курсы Тотального диктанта

Проект запускает свою онлайн-школу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Для участия в занятиях необходимо зарегистрироватьсяДля участия в занятиях необходимо зарегистрироватьсяФото: Олег ЗОЛОТО
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Бесплатные курсы «Русский по пятницам» начнутся 22 февраля, 1, 15, 22, 29 марта, 5 и 12 апреля в 222 аудитории 4 корпуса НИ ТГУ (Московский тракт, 8) . Начало занятий – в 18.30. Ведущий курсов – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филфака ТГУ Галина Николаевна Старикова. На курсах участники смогут не только повторить теорию, но и закрепить правила орфографии и пунктуации на практике.

Для участия в занятиях необходимо зарегистрироваться по ссылке в комментариях. В Томске курсы «Русский по пятницам» проходят при поддержке Национального исследовательского Томского государственного университета, опорного вуза Тотального диктанта в Томске, и проекта «Открытый университет».

- А те, кто не может посещать очные курсы, смогут стать учениками в онлайн-школе на сайте проекта, где в формате вебинаров можно подготовиться к Тотальному диктанту. В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тысяч человек, — отметила председатель Экспертного совета Тотального диктанта Наталья Кошкарёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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