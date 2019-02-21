Томичка взяла «серебро» на первенстве России по жиму лежа
Теперь она отправится в Европу на соревнования среди юниорок
ФОТО: Федерация пауэрлифтинга Томской области
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Федерация пауэрлифтинга Томской области сообщила о блестящем выступлении Вероники Усовой на первенстве России по жиму лежа среди юниорок в категории до 57 кг. Соревнования проходилии в Екатеринбурге.
Спортсменка выполнила упражнение зафиксировав 110 кг в первом подходе, 117.5 во втором и в третьем подходе на вес 125 кг попытка не была засчитана.
Как отметила тренер спортсменки, Анна Колесова, следующий этап – поездка на первенство Европы среди юниорок, соревнования состоятся в Финляндии в октябре.
Добавим, что сегодня, 21 февраля, на помост в категории до 120 кг среди мужчин выйдет сильнейший спортсмен Томской сборной Сергей Усов, а 22 февраля закончат выступления юноши и ветераны в классическом жиме - Томскую область будут представлять Тимофей Петрушин, Илья Борисов и Сороков Валерий.
ИСТОЧНИК KP.RU