2019-02-20T17:22:38+03:00
Недвижимость

«Томскводоканал» проложит «умное» водоснабжение на Каштаке

Масштабный проект значительно увеличит возможности трубопровода
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Оборудование способно «откликаться» на изменения в потреблении.Оборудование способно «откликаться» на изменения в потреблении.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Томскводоканал» приступает к реализации значимого проекта – по улучшению водоснабжения микрорайонов Каштак 1,2,3,4 и прилегающих кварталов. Подробности сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы включают в себя замену насосных агрегатов на ключевой для северного округа насосной станции и перекладку участка магистрального водопровода с установкой на нем регулятора давления. Проект оценивается в 143 млн. рублей. Начало работ – март этого года.

«Томскводоканал» уже приобрел оборудование для модернизации станции по ул. Кирпичной. Это два насосных агрегата с высоковольтными электродвигателями Siemens, снабженными частотными преобразователями.

Оборудование способно «откликаться» на изменения в потреблении: есть повышенный спрос на воду – увеличивать подачу, а в часы маленького разбора - не допускать избыточных напоров в сети.

Регулятор давления, который будет установлен на выходе со станции, также призван решать задачу регулирования подачи воды, но уже в жилые кварталы Каштаков и прилегающих улиц.

Под перекладку запланирован участок, протяженностью почти 600 метров. Вместо стальной трубы, диаметром 700 мм, будет проложен пластиковый трубопровод с увеличенной пропускной способностью - 1000 мм. При этом новая трассировка спланирована таким образом, чтобы максимально уйти от железнодорожной насыпи и путепровода. Водопровод пройдет по ул. Кирпичной (от ВНС) до пересечения ул. Пушкина и ул. Транспортной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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