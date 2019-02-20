Исправительные колонии приглашают томичей на ярмарку

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-20T16:27:40+03:00

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Свою работу выставки-ярмарки начинают 21 февраля. Мероприятия посвящены празднику – Дню защитника Отечества и в них принимают участие 12 колоний.

На экспозициях будут представлены изделия производственных цехов, прикладное творчество осужденных и пищевая продукция. Мероприятия пройдут в Советском, Октябрьском районах областного центра и в Асино.

Лечебно-исправительное учреждение №1 развернет откроет выставку на ул. Клюева, 1

Исправительная колония № 2 - в Асино, по ул. Мичурина, 7

Исправительная колония № 3 – на ул. Демьяна Бедного, 18/2.

Исправительная колония № 4 – на ул. Нахимова, 3/1.

Посетители выставки смогут купить эксклюзивные сувениры к наступающему празднику, а также заказать по собственным эскизам бани, беседки, ульи, корпусную, мягкую мебель, акриловые ванны, металлические профили, мангалы, берестяные туеса, шкатулки, нарды, шахматы, шашки. Гостям ярмарки предложат шашлыки, мясо-гриль, соленое и копченое сало.

ИСТОЧНИК KP.RU