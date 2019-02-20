2019-02-20T16:27:40+03:00
Общество

Исправительные колонии приглашают томичей на ярмарку

Там горожане смогут купить продукцию, изготовленную осужденными
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: УФСИН по Томской областифото: УФСИН по Томской области
Изменить размер текста:

Свою работу выставки-ярмарки начинают 21 февраля. Мероприятия посвящены празднику – Дню защитника Отечества и в них принимают участие 12 колоний.

На экспозициях будут представлены изделия производственных цехов, прикладное творчество осужденных и пищевая продукция. Мероприятия пройдут в Советском, Октябрьском районах областного центра и в Асино.

Лечебно-исправительное учреждение №1 развернет откроет выставку на ул. Клюева, 1

Исправительная колония № 2 - в Асино, по ул. Мичурина, 7

Исправительная колония № 3 – на ул. Демьяна Бедного, 18/2.

Исправительная колония № 4 – на ул. Нахимова, 3/1.

Посетители выставки смогут купить эксклюзивные сувениры к наступающему празднику, а также заказать по собственным эскизам бани, беседки, ульи, корпусную, мягкую мебель, акриловые ванны, металлические профили, мангалы, берестяные туеса, шкатулки, нарды, шахматы, шашки. Гостям ярмарки предложат шашлыки, мясо-гриль, соленое и копченое сало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Томскводоканал» проложит «умное» водоснабжение на Каштаке
Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске
Осторожно, сосульки! Томичей призывают проверить крыши
Суд обязал областную власть сохранить Конининский кедровник вблизи Томска
Летчик и космонавт Магомед Толбоев приедет в Томск на «Неделю науки»
Молодые ученые проведут научный баттл в Томске
Школьница, выпавшая с 9-го этажа в Томске, пошла на поправку
Томичи, проживающие в Академгородке, проголосовали за парк вместо жилого квартала
В центре Томска на Маркса закрыт проезд
Наркотики за биткоины: жителю Томской области вынесен приговор
Организованная группа торговцев героином задержана в Томске
12 девушек из Томска стали жертвами секс-мошенничества
Томским медикам удалось снизить уровень туберкулеза
Томская область готовится встречать весеннее половодье
Томские кикбоксеры завоевали 14 медалей на сибирском чемпионате
Презентация крафтового сыроделия состоится в Томске
Нестриженный томич обругал участкового в парикмахерской
Экс-глава УМВД скончался в Томске.
Молодежь Томска запустила весенний челлендж
Томичей с собаками приглашают на «Мохнатый кросс»
В Томске вновь пройдет гонка «Лыжня России»
Вторая половина февраля будет теплой
В школы Томска купят новые лыжи
Томички победили на Кубке России по плаванию в ластах
В Томске хотят построить многопрофильную детскую больницу
Командиры вертолетов без аттестации выявлены в Томской области
Мэрия Томска дала средним школам 3 миллиона рублей на лыжи
В ДТП на трассе Томск-Асино погиб мужчина, двое получили травмы