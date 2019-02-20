2019-02-20T16:09:53+03:00
Происшествия

Двухлетний малыш провалился в коммунальный колодец в Томске

Это случилось во время прогулки во дворе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Колодец оказался открытым прямо во дворе дома. Фото: ТО ППСКолодец оказался открытым прямо во дворе дома. Фото: ТО ППС
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Инцидент произошел сегодня днем, 20 февраля, на улице 2-й Рабочей, 15. По словам спасателя ТО ПСС Александра Новосельцева, ребенок, которому на вид 2-3 года, гулял с бабушкой во дворе. Там, где они шли, рядом с люком была яма, занесенная снегом. Ребенок провалился и оказался зажат между ветками. Местные жители пытались его предупредить прохожих о провале и вытащить малыша. Прибывшие на место спасатели достали ребенка и передали его врачам скорой помощи. К счастью, ребенок не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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