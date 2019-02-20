Осторожно, сосульки! Томичей призывают проверить крыши

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-20T15:49:45+03:00

Ранняя весна - повод смотреть не только под ноги, но и наверх Фото: Алексей ФОКИН

По закону ответственность за сход снега несут собственники зданий и обслуживающие организации

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В Томске неожиданно установилась весенняя погода. Все вокруг тает, текут ручьи, а с крыш свисают сосульки. Вот где нужно быть максимально осторожными и внимательными! Работы по очистке крыш многоквартирных домов уже ведутся, - сообщили в мэрии. Однако за эту работу принялись пока не все ТСЖ, УК и ТОСы. А между тем, ответственность за своевременную уборку снега с кровель по законодательству несут именно собственники зданий и обслуживающие организации. Вот, где уже навели порядок:

В Ленинском районе за два дня было очищено 54 кровли по адресам: ул. Смирнова, 38/4, ул. Смирнова, 40/2, ул. Смирнова, 40/3, ул. Говорова, 64, пер. Урожайный, 28а, ул. Карла Ильмера, 8, ул. Войкова, 84, ул. 5-ой Армии, 95, пр. Ленина, 220, пр. Ленина, 173, пер. Тихий, 25/2, ул. Правобережная, 2а, ул.Говорова,51, ул. 1-ая Лесная, 16, ул. Алеутская,15а, ул.Алеутская,17, ул.5-ой Армии, 13а, ул.5-ой Армии, 13б, ул.5-ой Армии, 22, ул.Правобережная,9/1, ул. Большая Подгорная, 173, ул. Большая Подгорная, 199, ул.

Большая Подгорная, 203, ул. Большая Подгорная, 207, ул. Гв. Дивизии, 26, пер. Пристанской,2 пр. Ленина, 131, ул. Героев Чубаровцев,30, ул.Крымская,43, ул. Первомайская, 65а, ул.Шпальная,7, пр.Ленина,222, ул. Карла Маркса, 24, ул. Большая Подгорная,42, пер.Совпартшкольный,2а, ул.Новороссийская,2, ул.Профсоюзная,15а, ул.Мюниха,5 ул. Смирнова, 38/4, ул. Смирнова, 40/3, пр.Мира,31, ул.Интернационалистов,1, ул.Интернационалистов,23, ул.Интернационалистов,31, ул. Говорова, 86, ул. Карла Ильмера,1, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 10/1, ул. 79 Гвардейской. Дивизии, 10/2, пр. Ленина, 128/1, пер. Тихий,17, ул. Говорова, 30, ул. Говорова,32.

В Советском районе сброс снега и сосулек осуществлялся по 27 адресам: ул. Гагарина,6, ул. Гагарина,61, ул. Гагарина,46, ул. Гагарина,52, пр. Комсомольский, 67, ул. Гоголя, 21, ул.Герцена, 52, пр.Ленина,7, пр. Комсомольский, 59/3, пер. Украинский, 19, ул. Некрасова,2, пер.Плеханова,11, ул.Гагарина,10, ул. Алтайская,43,а, ул.Балтийская,22, ул. Олега Кошевого,44а, ул.Никитина,35, ул.Никитина,37, пр.Ленина,89, ул. Красноармейская, 46, ул. Сибирская, 101а, ул. Льва Толстого,57, ул. Алтайская, 169, ул.Тверская,68, ул. Сибирская,117, ул.Сибирская,118, ул.Гагарина,52.

В Кировском районе от снега очищали кровли и навесы балконов по 38 адресам: ул. Усова,64, ул. Мокрушина,14, пер.Ишимский,5, ул.Студенческая,51, ул. Косарева, 10, ул.Косарева,12, ул. Полины Осипенко,31, ул.Вершинина,56, ул. Усова, 25б, ул. Киевская, 105, ул.Карташова,39, ул.Совесткая,75, ул.Совесткая,106, ул. Киевская, 88а, пр.Кирова,27а. ул.Мокрушина,14, ул. Тверская,105, ул. Водозаборная, 1, ул.Студгородок,7, ул. Усова,10а, ул. Студенческая, 7, ул. Елизаровых, 39, пр. Кирова, 53/1, ул. Кузнецова, 3, ул. Карпова, 16/2, ул. Вершинина, 38, пр.Кирова,35, ул. Гоголя,55, ул. Белинского,29, ул.Кузнецова,1, ул. Советская,114, ул. Котовского,12, ул. Котовского, 14, Красноармейская, 101, Киевская, 88а, Кирова, 13а , Белинского, 35/1, Белинского. 35а

В Октябрьском районе работы по очистке крыш от снега велись по 33 адресам: ул. Иркутский тракт, 88а, ул.Беринга,6, ул. Иркутский тракт, 53, ул.Ивана Черных, 97/2, ул.Ивана Черных, 36, ул.Репина, 12, ул. Междугородная, 24, ул. Мичурина, 39, ул. Иркутский тракт, 6, ул. Иркутский тракт, 8, ул. Иркутский тракт, 114, ул. Ачинская,8, ул.Ачинская, 8/1, ул. Пушкина,62, ул. Беринга, 1/1, ул. Беринга, 1/2, ул. Беринга,1/3, пос. Спутник, 15, пос. Спутник,16, пос. Спутник, 17, пос. Спутник, 44, ул.Яковлева,55, ул.Вокзальная,50, ул.Иркутский тракт, 120, ул. Томск-Северный МПС,7, ул. Иркутский тракт, 112, ул. Ковалева 38а, ул. Ковалева 43, ул. Ковалева 43а, ул. Энтузиастов, 8а, ул. Техническая, 1, ул. Свердлова, 5, ул. Свердлова, 6.

Всем томичам советуют соблюдать правила личной безопасности в весенний период: обращать внимание на снежные навесы и не ходить вблизи зданий, с которых могут упасть снег и сосульки.

ИСТОЧНИК KP.RU