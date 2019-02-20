2019-02-20T13:41:43+03:00
Общество

Суд обязал областную власть сохранить Конининский кедровник вблизи Томска

В пригородном лесу до сих пор водятся горностаи, соловьи и ласки
Татьяна Щукина
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В Конининском кедровнике любят отдыхать томичи. Фото: wikimapia.orgВ Конининском кедровнике любят отдыхать томичи. Фото: wikimapia.org
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Региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды обязан сохранить Конининский припоселковый кедровник в Томском районе. Такое решение вынес суд по иску Томского межрайонного природоохранного прокурора Ирины Борзенко.

Кедровник расположен на правом берегу реки Киргизка вблизи деревни Конинино на площади 61 га. Здесь растут пихты и кедры, лес используется местным населением как место отдыха, сбора ягод, орехов и грибов.

«Лесные обитатели кедровника отличаются многообразием: здесь водятся соловьи, певчие дрозды, свиристели, иволги, кедровки, встречаются лисицы, горностаи, ласки. В целом, животный мир этой территории насчитывает 64 вида птиц, 18 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, - следует из информации региональной прокуратуры.

Необходимость судебного решения о сохранении кедровника в ведомстве объяснили тем, что еще в 1980-е годы он был включен Томским облисполкомом в список особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Но необходимые для его сохранения документы, определяющие правовой статус кедровника как памятника природы, органами государственной власти области так и не были разработаны.

Теперь этот пробел будет восполнен. Областная власть обязана исполнить решение суда до 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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