Летчик и космонавт Магомед Толбоев приедет в Томск на «Неделю науки»
Во вторник, 21 февраля, в 17.30 часов в «Точке кипения» по проспекту Ленина, 26 пройдет встреча томской молодежи с Героем России Магомедом Толбоевым.
«На встрече парни и девушки смогут задать вопросы гостю и узнать историю жизни героя», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.
Для справки:
Магомед Омарович Толбоев родился 20 января 1951 года. Он имеет звание генерала-майора и ученые степени доктора исторических наук и кандидата технических наук. Является уроженцем Дагестанской АССР, рос в многодетной семье шофера и колхозницы.
Окончил Московский авиационный институт (МАИ) в 1984 году, Центр подготовки космонавтов, Школу лётчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности СССР .
С 1984 года — космонавт-испытатель многоразового космического корабля «Буран». заместитель командира отряда.
Выполнил первый подъём в воздух сверхлёгких самолётов «Эльф», МАИ, М-15, «Стаер» и др.
Является один из основателей авиационно-космических салонов МАКС.
ИСТОЧНИК KP.RU