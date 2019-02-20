2019-02-20T12:59:01+03:00
Наука

Летчик и космонавт Магомед Толбоев приедет в Томск на «Неделю науки»

Герой России встретится с молодежью в «Точке кипения»
Татьяна Щукина
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Летчик-испытатель Магомед ТолбоевЛетчик-испытатель Магомед ТолбоевФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Во вторник, 21 февраля, в 17.30 часов в «Точке кипения» по проспекту Ленина, 26 пройдет встреча томской молодежи с Героем России Магомедом Толбоевым.

«На встрече парни и девушки смогут задать вопросы гостю и узнать историю жизни героя», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Для справки:

Магомед Омарович Толбоев родился 20 января 1951 года. Он имеет звание генерала-майора и ученые степени доктора исторических наук и кандидата технических наук. Является уроженцем Дагестанской АССР, рос в многодетной семье шофера и колхозницы.

Окончил Московский авиационный институт (МАИ) в 1984 году, Центр подготовки космонавтов, Школу лётчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности СССР .

С 1984 года — космонавт-испытатель многоразового космического корабля «Буран». заместитель командира отряда.

Выполнил первый подъём в воздух сверхлёгких самолётов «Эльф», МАИ, М-15, «Стаер» и др.

Является один из основателей авиационно-космических салонов МАКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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