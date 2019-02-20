2019-02-20T12:14:01+03:00
Наука

Молодые ученые проведут научный баттл в Томске

Мероприятие пройдет в формате standup — участники с юмором представят заранее выбранную научную тему
Татьяна Щукина
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Научная молодежь увлечена серьезными вещами. Но пошутить тоже любитНаучная молодежь увлечена серьезными вещами. Но пошутить тоже любитФото: Алексей БУЛАТОВ
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Увлекательное и познавательное зрелище ждет участников и гостей выставки разработок молодых ученых «Наука: открытый формат», которая откроется в четверг, 21февраля, в 14 часов в Томском государственном архитектурно-строительном университете (пл. Соляная, 2, корпус № 2, третий этаж). В качестве «изюминки» мероприятия Совет молодых ученых Томской области подготовил научный баттл в формате standup с шуточным представлением актуальных научных тем.

Помимо юмористической составляющей выставки, ее событийная часть планируется весьма серьезной.

«На участие в выставке научных разработок подано 57 заявок от студентов, аспирантов и молодых ученых из томских вузов и НИИ. Исследователи представят свои проекты, технологии, оборудование, макеты и материалы. Также пройдет конкурс научных и инженерных разработок. Эксперты определят лучших в двух номинациях: среди молодых ученых и школьников», - сообщила подробности предстоящего мероприятия пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что самым юным участником выставки станет Алексей Гусаков, второклассник гимназии №29.

Все участники выставки получат свидетельства, а победители — ценные подарки и дипломы. Выставка научных разработок в ТГАСУ пройдет в рамках Недели науки Томской области, которая продлится до 24 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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