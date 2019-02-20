2019-02-20T11:42:55+03:00
Общество

Школьница, выпавшая с 9-го этажа в Томске, пошла на поправку

В состоянии девочки отмечена положительная динамика
Татьяна Щукина
Поделиться:
Томские врачи в очередной раз доказали свой профессионализмТомские врачи в очередной раз доказали свой профессионализмФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Хорошую новость сообщили в среду, 20 февраля, сотрудники департамента здравоохранения Томской области. По информации, предоставленной ведомством, коллективу больницы скорой медицинской помощи № 2 удалось стабилизировать состояние 14-летней девочки, которая неделю назад выпала из окна 9-го этажа одной из жилых домов Октябрьского района. Жители Томска были искренне обеспокоены судьбой школьницы, пострадавшей в День святого Валентина. Как сообщают медики, она все еще находится в реанимации, однако в ее состоянии наметилась положительная динамика, подростка уже сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, что ЧП произошло в Томске 14 февраля. Причины падения девочки с большой высоты не оглашаются. В обстоятельствах происшедшего разбирается специалисты СУ Следственного комитета РФ по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодые ученые проведут научный баттл в Томске
Томичи, проживающие в Академгородке, проголосовали за парк вместо жилого квартала
В центре Томска на Маркса закрыт проезд
Наркотики за биткоины: жителю Томской области вынесен приговор
Организованная группа торговцев героином задержана в Томске
12 девушек из Томска стали жертвами секс-мошенничества
Томским медикам удалось снизить уровень туберкулеза
Томская область готовится встречать весеннее половодье
Томские кикбоксеры завоевали 14 медалей на сибирском чемпионате
Презентация крафтового сыроделия состоится в Томске
Нестриженный томич обругал участкового в парикмахерской
Экс-глава УМВД скончался в Томске.
Молодежь Томска запустила весенний челлендж
Томичей с собаками приглашают на «Мохнатый кросс»
В Томске вновь пройдет гонка «Лыжня России»
Вторая половина февраля будет теплой
В школы Томска купят новые лыжи
Томички победили на Кубке России по плаванию в ластах
В Томске хотят построить многопрофильную детскую больницу
Командиры вертолетов без аттестации выявлены в Томской области
Мэрия Томска дала средним школам 3 миллиона рублей на лыжи
В ДТП на трассе Томск-Асино погиб мужчина, двое получили травмы