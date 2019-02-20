Школьница, выпавшая с 9-го этажа в Томске, пошла на поправку

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-20T11:42:55+03:00

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Хорошую новость сообщили в среду, 20 февраля, сотрудники департамента здравоохранения Томской области. По информации, предоставленной ведомством, коллективу больницы скорой медицинской помощи № 2 удалось стабилизировать состояние 14-летней девочки, которая неделю назад выпала из окна 9-го этажа одной из жилых домов Октябрьского района. Жители Томска были искренне обеспокоены судьбой школьницы, пострадавшей в День святого Валентина. Как сообщают медики, она все еще находится в реанимации, однако в ее состоянии наметилась положительная динамика, подростка уже сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, что ЧП произошло в Томске 14 февраля. Причины падения девочки с большой высоты не оглашаются. В обстоятельствах происшедшего разбирается специалисты СУ Следственного комитета РФ по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU