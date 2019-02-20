2019-02-20T07:52:45+03:00
Недвижимость

Томичи, проживающие в Академгородке, проголосовали за парк вместо жилого квартала

По их инициативе будет изменено территориальное зонирование
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Жителям хочется больше площадок для отдыхаЖителям хочется больше площадок для отдыхаФото: Предоставлено "КП"
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Территория, предназначенная для строительства жилых домов, будет переведена в зону рекреационного назначения, - сообщили в пресс-службе мэрии. Такое решение согласовали члены комитета по градостроительству.

Ранее инициативная группа жителей частных домов 2-го микрорайона Академгородка построила детскую площадку и обратилась в администрацию города с просьбой изменить назначение данной территории с жилой зоны (Ж-3) на зону рекреационного назначения (Р-1).

Жители микрорайона решили зафиксировать эту зону для зеленых насаждений и не допустить здесь строительства.

Кроме того, один из земельных участков, на котором расположена автозаправочная станция (пр. Академический, 26), принято решение перевести из жилой зоны (Ж-3) в общественно-деловую зону (О-1), предназначенную для размещения офисов.

Ранее данное решение было одобрено на публичных слушаниях. Его предстоит утвердить на ближайшем заседании городской думы, которое состоится в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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