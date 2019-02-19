2019-02-19T14:54:07+03:00
Происшествия

Наркотики за биткоины: жителю Томской области вынесен приговор

46-летний житель города Северска был задержан с поличным
Татьяна Щукина
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Преступник получил 4 года реального срокаПреступник получил 4 года реального срокаФото: Архив "КП"
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Преступление в духе XXI века рассмотрел на днях Северский городской суд Томской области. На скамье подсудимых оказался мужчина, обвиняемый в приобретении наркотического средства в сети Интернет за биткоины.

«Установлено, что 26 июля 2018 года подсудимый незаконно приобрел на интернет-сайте синтетическое наркотическое вещество общей массой не менее 0,46 грамма, рассчитавшись за покупку биткоинами», - сообщила подобности преступления пресс-служба региональной прокуратуры.

46-летний житель закрытого города был задержан с поличным: в момент, когда он доставал наркотик из «закладки».

Несмотря на оригинальную форму оплаты запрещенного средства, мужчина был признан судом виновны по традиционной статье - "незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".

Свою вину подсудимый признал в полном объеме, но с учетом того, что ранее он уже был судим за совершение другого преступления, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.

Северчанин был приговорен к 4 годам колонии общего режима.

Напомним, что 19 февраля стало известно о задержании в Томске преступной группы, подозреваемой в сбыте героина. Расследование этого уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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