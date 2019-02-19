2019-02-19T14:23:53+03:00
Происшествия

Организованная группа торговцев героином задержана в Томске

При обыске полиция изъяла 30 граммов наркотика
Татьяна Щукина
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За каждым граммом "белой смерти" стоят жизни людейЗа каждым граммом "белой смерти" стоят жизни людейФото: "КП" Архив
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Группа жителей города Томска в количестве 9 человек подозревается в сбыте героина. О задержании преступной группы сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Томской области во вторник, 19 февраля. По информации, предоставленной ведомством, к настоящему времени 8 подозреваемых в преступлении, включая организатора, заключены под стражу.

«Задержание проведено одновременно по нескольким адресам в Томске. В ходе проведения следственных действий изъято более 30 грамм наркотических средств, что является крупным размером», — отметили сотрудники правопорядка.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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