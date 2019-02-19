12 девушек из Томска стали жертвами секс-мошенничества

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-19T10:24:28+03:00

Их обнаженные фото и видео были опубликованы в Telegram-каналах Фото: Тимур ХАНОВ

Их фото и видео разместили на сайте по «разводу содержанок»

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В Томске пострадали 12 девушек от секс-мошенничества, в результате которого их обнаженные фото и видео были опубликованы в Telegram-каналах и на скандально известном сайте Check-You.

Кто не знает, это ресурс, на котором выкладываются фотографии, видео и переписка с жертвами развода. Сайт позиционирует себя как онлайн «Доска позора». Считается, что раз девушка согласилась заняться с кем-то сексом за деньги, значит она себя опорочила и достойна публичного порицания.

Несмотря на то, что cайт заблокирован Роскомнадзором, пользователи заходят туда с помощью «зеркал» и на телеграм-каналы, естественно, платно.

Больше всего подобных видео с девушками снял человек, который скрывается ВКонтакте под аккаунтами «Альбик Симонович» и «Артем Марков». Он обманул чуть более 300 девушек.

С жертвы требует порядка 70 тыс руб, чтобы видео, фото и их переписка не попали в интернет. Многие платят. Деньги ему переводят через систему Webmoney. Но даже оплата ничего не гарантирует.

Создателем же проекта CheckYou является 25 летний житель Санкт-Петербурга Сергей Чернышев. Он создал сайт, когда ему было 20 лет. Тогда он активно увлекался «пикаперством» и ему хотелось делиться результатами своих достижений.

По подсчетам источника данной новости – АППСИМ, в руки к мошенникам попали 2892 девушки из 629 городов России и ближнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU