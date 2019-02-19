Томская область готовится встречать весеннее половодье

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-19T09:47:34+03:00

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В управлении МЧС утвердили план действий, когда начнется паводок.

- Он включает в себя более 40 мероприятий — от медицинского и продовольственного снабжения до обеспечения транспортной доступности, — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. —

В регионе пройдет проверка состояния защитных гидротехнических сооружений, мест хранения агрохимикатов и зимней стоянки плавсредств. Главы муниципалитетов подготовят пункты временного размещения людей, запасы медикаментов, ГСМ, кормов для животных, а служба медицины катастроф и санавиация перейдут в режим повышенной готовности. На противопаводковые мероприятия — мониторинг, ледорезные и ледовзрывные работы — в областном бюджет предусмотрено 25 млн рублей.

До 15 марта областное МЧС подготовит анализ многолетних данных половодья и определит характерные риски для региона в этот период. Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проведет корректировку критических уровней воды на реках.

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм в зонах потенциального подтопления возложен на региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, функционирование инженерных сооружений и транспортных коммуникаций — на областное управление автомобильных дорог и филиал РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU