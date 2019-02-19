Томские кикбоксеры завоевали 14 медалей на сибирском чемпионате

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-19T09:23:34+03:00

Первенство, в котором участвовали более 600 спортсменов, прошло в Иркутске

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Наши спортсмены приняли участие в Чемпионате и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт» и «К-1»

Из 15 наших ребят 14 возвращаются в Томск с наградами. Победителями соревнований стали Илья Афонин, Дмитрий Илюшов, Вероника Гудина, Уран-Херел Ховолыг и Михаил Боберь. Серебряные медали завоевали Андрей Скороходов, Александр Брюзгин, Ольга Кузнецова, Елизавета Шевкопляс, Всеволод Нейман и Егор Соколов. «Бронза» на счету Данила Аноприева и Данила Заева.

Победители и серебряные призеры соревнований получили право участвовать в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, поединки в разделе «фулл-контакт» пройдут в апреле в Иркутске, в разделе «К-1» — в марте в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU