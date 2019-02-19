Презентация крафтового сыроделия состоится в Томске

СЕГОДНЯ 06:53 2019-02-19T07:32:59+03:00

Владимир Большанин (справа) в гостях у Бернара Антони, поставляющего уникальные сыры в рестораны со звездами «Мишлен». Фото: из архива В. Большанина

Участники встречи обсудят изготовление и реализацию ремесленных сыров в Томской области.

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Во вторник, 19 февраля, в 16 часов в Доме приемов администрации Томской области (ул. Белинского, 72) пройдет круглый стол-презентация производителей томских ремесленных сыров для представителей ресторанной индустрии. Об этом сообщила пресс-служба региональной власти.

Поясняется, что встречу организует областной департамент потребительского рынка с целью более эффективного взаимодействия производителей ремесленных сыров и предприятий общепита, расширения ассортимента ресторанов и кафе с акцентом на местные продукты.

«Ремесленные сыры презентуют компании «Сибирский Формаджио», «Светочь&К » (ИП Хандогина С.С.), сыроварня «Вкус Сыра» (ИП Фокин К. В.), ИП Большанин В.И. На презентацию приглашены сотрудники более 20 предприятий общественного питания — ресторанов, кафе, служб кейтеринга и доставки готовой продукции», - отмечено на сайте администрации региона.

Кроме того, сообщается, что эксперт в области изготовления сыра Владимир Большанин расскажет о крафтовом сыроделии в Европе и возможностях внедрения западного опыта сыроделия в Томской области.

Также участники встречи обсудят вопросы использования местных сыров в приготовлении блюд и. конечно, продегустируют все виды представленных сыров.

ИСТОЧНИК KP.RU