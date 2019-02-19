Презентация крафтового сыроделия состоится в Томске
Во вторник, 19 февраля, в 16 часов в Доме приемов администрации Томской области (ул. Белинского, 72) пройдет круглый стол-презентация производителей томских ремесленных сыров для представителей ресторанной индустрии. Об этом сообщила пресс-служба региональной власти.
Поясняется, что встречу организует областной департамент потребительского рынка с целью более эффективного взаимодействия производителей ремесленных сыров и предприятий общепита, расширения ассортимента ресторанов и кафе с акцентом на местные продукты.
«Ремесленные сыры презентуют компании «Сибирский Формаджио», «Светочь&К » (ИП Хандогина С.С.), сыроварня «Вкус Сыра» (ИП Фокин К. В.), ИП Большанин В.И. На презентацию приглашены сотрудники более 20 предприятий общественного питания — ресторанов, кафе, служб кейтеринга и доставки готовой продукции», - отмечено на сайте администрации региона.
Кроме того, сообщается, что эксперт в области изготовления сыра Владимир Большанин расскажет о крафтовом сыроделии в Европе и возможностях внедрения западного опыта сыроделия в Томской области.
Также участники встречи обсудят вопросы использования местных сыров в приготовлении блюд и. конечно, продегустируют все виды представленных сыров.
ИСТОЧНИК KP.RU