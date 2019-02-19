Нестриженный томич обругал участкового в парикмахерской

СЕГОДНЯ 05:30 2019-02-19T05:39:24+03:00

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Житель Первомайского района Томской области пострадал из-за своей любви к красоте. Дело в том, что 40-летний мужчина из поселка Новый давно не стригся и, очевидно, настолько пришел в ужас от своего внешнего вида, что отправившись в парикмахерскую в райцентре, прилично выпил для храбрости. Однако работницы парикмахерской наотрез отказались стричь пьяного клиента, что привело того в раздражением. Далее история из области бытовой ругани перешла в разряд уголовного дела.

«Установлено, что в ноябре 2018 года, находясь в парикмахерской в районном центре, обвиняемый выражался грубой нецензурной бранью в адрес работников парикмахерской, отказавшихся его обслуживать в связи с тем, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Прибывший старший участковый уполномоченный полиции потребовал от обвиняемого прекратить противоправное поведение, однако в ответ последний оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью», - передала подробности дела пресс-служба прокуратуры Томской области.

Так и не подстригшись, селянин стал подозреваемым по ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). К настоящему времени обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, оно передано в суд. Сам незадачливый клиент парикмахерской находится под стражей – ранее он был неоднократно судим и его новый проступок привел к отмене условного осуждения по другому уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU