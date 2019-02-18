Экс-глава УМВД скончался в Томске.

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-18T14:35:52+03:00

Анатолий Кучумов останется в памяти коллег как человек, бесконечно преданный своему делу. Фото: УМВД по ТО

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Управление МВД по Томской области сообщило о смерти бывшего руководителя ведомства генерала-майора милиции (в отставке) Анатолия Георгиевича Кучумова.

Кучумов являлся начальником УВД Томского облисполкома с июня 1985 по апрель 1991 года. На службу в органы правопорядка он пришел в 1968 году после окончания Омской высшей школы милиции МВД СССР. В 1980-1981 годах участвовал в войне в Афганистане, был замкомандира отряда спецназа «Кобальт», который постоянно находились на передовой.

«...Такого сотрудника, как Анатолий Георгиевич, не встречал, - писал об Анатолие Кучумове командир отряда Б.Б. Дзивов в письме первому секретарю Томского обкома КПСС Е.К. Лигачеву. - Высокая порядочность; исключительное трудолюбие, громадная забота о людях…». За службу в Афганистане Кучумов был награжден орденом Красной Звезды.

В период руководства Кучумовым областным УМВД были построены комплекс ГАИ по Иркутскому тракту, здание Кировского и Советского РОВД, пожарное депо и ряд других объектов.

Улучшилась техническая оснащенность всех подразделений УВД. В 1989 году было создано специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Прощальная панихида с Анатолием Кучумовым состоится в Томске 19 февраля 2019 года с 11 до 12 часов в ритуальном зале «Белый ангел» по адресу: ул. Высоцкого, строение 24, затем планируется выезд для захоронения на «Старое кладбище» поселка Самусь.

ИСТОЧНИК KP.RU