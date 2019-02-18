Молодежь Томска запустила весенний челлендж
Цель – убрать снег в городе и снять веселое видео
Участников ждут не только слава, но и призы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Паблик Вконтакте «МолодежьТомска» запустил новый челлендж. Чтобы приблизить весну в любимый город и сделать его красивее, стартовала акция #ЯтомичМнеНеВсеРавно.
Любой желающий может принять в этом участие. Нужно просто взять в руки лопату, убрать свой двор и снять креативное видео с хештегом челленджа (смотри выше). Затем – поделиться им в соцсетях (Инстаграм, Вконтакте) и бросить вызов своим друзьям и коллегам. Еженедельно группа-организатор будет разыгрывать призы среди участников челленджа.
ИСТОЧНИК KP.RU