Молодежь Томска запустила весенний челлендж

СЕГОДНЯ 12:26 2019-02-18T12:26:31+03:00

Участников ждут не только слава, но и призы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Паблик Вконтакте «МолодежьТомска» запустил новый челлендж. Чтобы приблизить весну в любимый город и сделать его красивее, стартовала акция #ЯтомичМнеНеВсеРавно.

Любой желающий может принять в этом участие. Нужно просто взять в руки лопату, убрать свой двор и снять креативное видео с хештегом челленджа (смотри выше). Затем – поделиться им в соцсетях (Инстаграм, Вконтакте) и бросить вызов своим друзьям и коллегам. Еженедельно группа-организатор будет разыгрывать призы среди участников челленджа.

ИСТОЧНИК KP.RU