2019-02-18T12:26:31+03:00
Общество

Молодежь Томска запустила весенний челлендж

Цель – убрать снег в городе и снять веселое видео
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Участников ждут не только слава, но и призы.Участников ждут не только слава, но и призы.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Паблик Вконтакте «МолодежьТомска» запустил новый челлендж. Чтобы приблизить весну в любимый город и сделать его красивее, стартовала акция #ЯтомичМнеНеВсеРавно.

Любой желающий может принять в этом участие. Нужно просто взять в руки лопату, убрать свой двор и снять креативное видео с хештегом челленджа (смотри выше). Затем – поделиться им в соцсетях (Инстаграм, Вконтакте) и бросить вызов своим друзьям и коллегам. Еженедельно группа-организатор будет разыгрывать призы среди участников челленджа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24