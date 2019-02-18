Томичей с собаками приглашают на «Мохнатый кросс»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-18T12:03:03+03:00

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В воскресенье, 24 февраля в 10:00, в Томске состоится третий зимний кросс с четвероногими друзьями. Желающим принять в нем участие нужно поторопиться. Заявки принимают до 20 февраля.

Участие в «Мохнатом кроссе» платное — 150 рублей. Все собранные средства пойдут на помощь животным, являющимся подопечными фонда «Содружество». На новом месте организаторы подготовят небольшую трассу длиной в 1,5-2 километра. В 10:40 — разминка, а в 11:00 стартуют забеги. Более подробную информацию о мероприятии можно получить в группе мероприятия во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU