В Томске вновь пройдет гонка «Лыжня России»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-18T11:17:23+03:00

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Все желающие смогут принять в ней участие 24 февраля в 11.00 на стадионе «Политехник» (ул. 19 Гвардейской дивизии, 13).

После массового старта начнутся гонки, в рамках которых томичи будут сдавать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

Сдача норм ГТО запланирована с 11.15 до 12.00: первыми на старт выйдут девочки и мальчики 6-8, 9-10 и 11-12 лет, затем стартовать будут юноши, девушки и женщины. В 12.15 прием нормативов продолжится.

Гонки на время в рамках «Лыжни России» начнутся в 12.00 и 12.05: юноши и девушки 2001 года рождения и младше пройдут пятикилометровую дистанцию, в 12.45 пройдет награждение победителей. Следующая гонка на время начнется в 13.00: мужчины и женщины 2000 года рождения и старше будут соревноваться на дистанции 10 километров.

Для участия в «Лыжне России» необходима регистрация. Комиссия по допуску участников будет работать с 19 по 21 февраля с 16.00 до 19.00 в управлении по физической культуре и спорту администрации гороа Томска (ул. Белозерская, 24).

Для участия в гонках на время и сдачи нормативов ГТО необходим допуск от врача. Участники массового забега без учета времени получат стартовые номера также в комиссии по допуску.

ИСТОЧНИК KP.RU