Вторая половина февраля будет теплой

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-18T09:03:05+03:00

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Последний месяц зимы больше не огорчит томичей сильными морозами. Совсем скоро наступит весна и долгожданное тепло. Но, давайте по порядку.

Начавшаяся неделя будет умеренно прохладной. Днем воздух прогреется до -2-5°С. Незначительное понижение произойдет в пятницу, 22 февраля, накануне праздника. Здесь синоптики Томского гидрометцентра обещают -4-6°С. 23 февраля можно будет спокойно устроить прогулку и шашлыки на свежем воздухе, ожидается всего -6°С. Следующая неделя, которая начнется 25 февраля, также не предполагает морозов. С понедельника по четверг -5-7°С.

Последний день февраля – 28 число – окажется самым теплым днем месяца – по прогнозам положительная температура, днем +1°С. А это значит, что весну мы будем встречать без знака «минус»!

ИСТОЧНИК KP.RU