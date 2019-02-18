В школы Томска купят новые лыжи

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-18T08:22:20+03:00

Теперь практически все томские школьники смогут учиться кататься на лыжах. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В 2019 году из бюджета города было выделены средства на приобретение лыжного инвентаря для школ, - об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 43 школах Томска будут обновлены лыжи, ботинки, крепления и палки. В настоящее время идет процесс закупок.

- Мы живем в Сибири, поэтому должны особое внимание уделять зимним видам спорта. Теперь наши школьники смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе, ходить на лыжах, укрепляя свое здоровье, - сказал мэр Иван Кляйн.

Средства между учреждениями распределены пропорционально численности обучающихся.

ИСТОЧНИК KP.RU