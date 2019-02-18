Томички победили на Кубке России по плаванию в ластах

СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-18T08:12:12+03:00

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Три наших спортсменки стали чемпионами Кубка России по плаванию в ластах. Мастер спорта международного класса Алена Паршина (воспитанница тренера Юлии Поздеевой) завоевала золотую медаль (дистанция 50 м, ныряние), три серебряные (дистанция 50 м, эстафета 4х100 и 4х200 м, плавание в ластах) и две бронзовые (дистанции 200 и 400 м, плавание в ластах) награды. Мастер спорта Мария Надеина и мастер спорта международного класса Виктория Парцахашвили одержали победу на дистанциях 400 м (плавание в ластах и подводное плавание с аквалангом соответственно).

Недавно сменившая прописку с краснодарской на томскую в связи с поступлением в СибГМУ Виктория Парцахашвили принесла в копилку нашей сборной еще и серебряную медаль на дистанции 100 м в подводном плавании с аквалангом. Третье место на этой дистанции тоже у томички — мастера спорта Татьяны Причининой, воспитанницы тренера Анастасии Жидковой.

Вместе с Аленой Паршиной «серебро» в эстафетном плавании 4х200 м получили Дарья Соболева, Мария Надеина и Александра Скурлатова, в эстафете 4х100 м — Татьяна Причинина, Мария Надеина и Александра Скурлатова. Последняя также завоевала «бронзу» в плавании в ластах на дистанции 100 м.

Мужская сборная Томской области в составе Андрея Метальникова, Степана Козлова, Дениса Таюкина и Алексея Берестова везет домой бронзовую медаль, завоеванную в эстафетном плавании 4х200 м.

Все победители и призеры сборной команды Томской области являются воспитанниками томского учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева.

ИСТОЧНИК KP.RU