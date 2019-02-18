В Томске хотят построить многопрофильную детскую больницу

СЕГОДНЯ 07:34 2019-02-18T07:34:04+03:00

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В Томской области на 100 тысяч детей приходится 11,9 случая детских злокачественных образований. Данный показатель является средним по РФ, однако, чтобы его снизить, необходима высокопрофессиональная и специализированная медпомощь. Такое мнение высказали специалисты департамента здравоохранения.

- Детских злокачественных образований меньше, чем у взрослых. Если, например, у взрослых 350-400 случаев на 100 тысяч населения, то у детей, по разным данным, от 13 до 15 на 100 тысяч детского населения. В наших реалиях этот показатель — 13,3 человека по данным на 2017 год. По Томской области заболеваемость в 2017 году была 14,8, а в 2018 году 11,9 на те же 100 тысяч человек. Заболеваемость, сравнимая со средними показателями по РФ, — привела данные главный внештатный специалист-онколог облдепартамента здравоохранения Инна Гербек.

Вопрос можно было решить, построив многопрофильную детскую больницу. На ее строительство необходимо около 6,5 миллиарда рублей, еще столько же нужно для оснащения. Из-за отсутствия подобного медучреждения сейчас онкобольные дети не могут получить специализированное лечение.

На данный момент специалисты отправляют детей лечится в федеральные центры, но они не могут принять всех желающих одномоментно, так как работают на всю страну.

Главный педиатр департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина пояснила, что строительство многопрофильной больницы возможно по региональной программе, созданной в рамках федерального проекта по развитию детского здравоохранения.

Все зависит от решения на уровне федерации, какие области войдут. Надеемся, что Томская область попадет в число этих регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU