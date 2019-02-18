Командиры вертолетов без аттестации выявлены в Томской области
Возмутительный случай огласила в понедельник, 18 февраля, Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Сразу несколько пилотов из двух авиакомпаний региона исполняли свои обязанности, не пройдя обязательной аттестации. Нарушение было выявлено в ходе проверки норм безопасности в ООО «Авиа-Сибирь» и ООО «Авиакомпания «Стрежевское Авиапредприятие». Известно, что все нарушители закона являлись пилотами вертолетов Ми-8. Более того, они были командирами воздушных судов!
«Выявлены случаи допуска к работе ответственных за обеспечение транспортной безопасности лиц, не прошедших предусмотренную законом подготовку и аттестацию. Четыре работника из числа командиров воздушных судов Ми-8 не прошли требуемую аттестацию», – отмечено в сообщении прокуратуры.
По результатам проверки в отношении руководителей авиакомпаний возбуждены административные дела, каждый по суду получил штраф в 20 тысяч рублей. В настоящее время обе авиакомпании начали аттестацию своих пилотов.
ИСТОЧНИК KP.RU