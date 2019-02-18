Мэрия Томска дала средним школам 3 миллиона рублей на лыжи
Учащиеся общеобразовательных школ Томска теперь смогут чаще заниматься физкультурой на свежем воздухе: мэр Иван Кляйн распорядился в 2019 году дать учреждениям денег на покупку лыж и прочего прилагающегося к ним инвентаря. Средства из городского бюджета (в размере 3 миллионов рублей) на эти цели в учреждения уже поступили.
«В 43 муниципальных общеобразовательных учреждениях Томска будут обновлены лыжи, ботинки, крепления и палки. В настоящее время идет процесс закупок», - сообщила пресс-служба городской администрации.
Сам градоначальник Иван Кляйн объяснил свое решение так:
«Мы живем в Сибири, поэтому должны особое внимание уделять зимним видам спорта. Теперь наши школьники смогут заниматься физкультурой на свежем воздух, ходить на лыжах, укрепляя свое здоровье».
ИСТОЧНИК KP.RU