Мэрия Томска дала средним школам 3 миллиона рублей на лыжи

СЕГОДНЯ 05:25 2019-02-18T05:28:46+03:00

Градоначальник Иван Кляйн объяснил решение тем, что томским школьникам надо укреплять здоровье

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Учащиеся общеобразовательных школ Томска теперь смогут чаще заниматься физкультурой на свежем воздухе: мэр Иван Кляйн распорядился в 2019 году дать учреждениям денег на покупку лыж и прочего прилагающегося к ним инвентаря. Средства из городского бюджета (в размере 3 миллионов рублей) на эти цели в учреждения уже поступили.

«В 43 муниципальных общеобразовательных учреждениях Томска будут обновлены лыжи, ботинки, крепления и палки. В настоящее время идет процесс закупок», - сообщила пресс-служба городской администрации.

Сам градоначальник Иван Кляйн объяснил свое решение так:

«Мы живем в Сибири, поэтому должны особое внимание уделять зимним видам спорта. Теперь наши школьники смогут заниматься физкультурой на свежем воздух, ходить на лыжах, укрепляя свое здоровье».

ИСТОЧНИК KP.RU