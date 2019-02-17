2019-02-17T12:37:21+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе Томск-Асино погиб мужчина, двое получили травмы

Столкнулись LADA Priora и Toyota Avensis
Татьяна Щукина
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Место происшествия. ото: УМВД по ТоМесто происшествия. ото: УМВД по То
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Трагедия произошла на16-м километре автодороги Камаевка — Асино — Первомайское в субботу, 16 февраля, около 20:40. По сообщению сотрудников Управления МВД РФ по Томской области, столкнулись два встречных автомобиля. В результате аварии люди, находившееся в салоне иномарки, получили травмы были доставлены в больницу, водитель «Приоры» погиб на месте.

«По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora двигался со стороны города Асино в сторону города Томска, совершил столкновение с автомобилем Toyota Avensis, который двигался во встречном направлении, в сторону города Асино», - передали подобности ДТП стражи порядка.

По факту ДТП начата проверка, обстоятельства происшествия выясняются. Полиция прост помощи очевидцев аварии - их просят обратиться в дежурную часть управления ГИБДД по телефону +7(3822) 664-422, либо в дежурную часть в Асино по телефону +7(38241) 2-12-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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