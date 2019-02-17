4-летней Рае с ДЦП нужна помощь томичей, чтобы научиться ползать

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-17T11:12:10+03:00

Родители надеются, что дочка однажды сможет передвигаться самостоятельно. Фото: chudo.tomsk.ru

Девочка родилась недоношенной и имеет большие проблемы со здоровьем

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«Устинова Раечка родилась на 26-ой неделе беременности. Весом 510 гр, рост всего 29 см. Перенесла несколько операций: на глазках, на сердце, удалили гемангиому верхнего века. В 2015 году установлен диагноз: двухсторонняя тугоухость 4 степени, девочка без слухового аппарата не слышит. В 2015 году был установлен диагноз ДЦП», - сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

Как рассказывает мама Татьяна, дочь лечилась в разных реабилитационных центрах, и есть хорошие результаты.

«Доченька стала опираться на ручки, уменьшились гиперкинезы (непроизвольные хаотичные движения ручек)», - отмечает женщина.

Врачи советуют добавить новые процедуры: рефлексонормализующую гимнастику, оккупационную терапию рук и другие. На курс лечения в реабилитационном центре «Шаг вперед» требуются 66 880 рублей.

Устиновы живут в Зырянском районе, в селе Шиняево. В семье трое детей, а работает только отец.

«Заработанных мужем в сельской местности денежных средств не хватает. Да и постоянной работы нет. Живем хозяйством: огород, куры, корова... Просим томичей не остаться равнодушными», - обращается мама Раи ко всем отзывчивым томичам.

Узнать, как помочь Рае, можно по телефону: +7(3822) 211-311 и на сайте фонда «Обыкновенное чудо».

ИСТОЧНИК KP.RU