Деревенский дебошир разбил ногой нос полицейскому и получил «условно»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-17T08:55:47+03:00

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В Зырянском районе Томской области местный житель осужден за применение насилия в отношении сотрудника полиции. 44-летний житель села Михайловка столкнулся со стражем порядка, когда в пьяном виде ворвался в дом, где проживала его бывшая жена с детьми.

«Установлено, что в сентябре 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вырвав запирающие устройства веранды и квартиры, незаконно проник в жилище своей бывшей супруги и двоих детей, в отношении которых он лишен родительских прав», - рассказала детали происшествия пресс-служба региональной прокуратуры.

Испуганная хозяйка квартиры с детьми выбежала на улицу, а одна из дочерей вызвала полицию. Пока прибывший участковый вел пьяного дебошира к машине для дачи объяснений, тот упал на землю. Когда же полицейский нагнулся, чтобы ему помочь, разбуянившийся мужчина ударил его ногой в нос.

В суде подсудимый вину признал в полном объеме. С учетом этого обстоятельства и удовлетворительной характеристики личности подсудимого буян отделался легким испугом - суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU