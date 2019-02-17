2019-02-17T08:19:50+03:00
Происшествия

28-летняя томичка подозревается в ограблении квартиры приятеля

Женщина сходила в гости и попутно забрала нажитое на 72 тысячи рублей
Татьяна Щукина
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Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободыПодозреваемой грозит до 5 лет лишения свободыФото: Архив "КП"
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Жительница города Томска решила начать криминальную карьеру, посетив с визитом своего знакомого в микрорайоне Зеленые горки. Пока утомленный общением хозяин жилья на улице Ковалева спал, гостья не дремала и воспользовалась его беспомощным состоянием. Обнаружив после пробуждения пропажу ценного имущества, мужчина кинулся в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району писать заявление, и корыстную даму задержали по горячим следам.

«Подозреваемой в совершении преступления оказалась ранее не судимая томичка, 1991 года рождения», - сообщила в воскресенье, 17 февраля, пресс-служба УМВД по Томской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, по статье «Кража». Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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