Фестиваль народного творчества стартует в Томске в субботу

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-15T14:46:24+03:00

На фестивалях народного творчества всегда есть, на что посмотреть Фото: "КП" Архив

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В субботу, 16 февраля, в 12 часов на сцене дворца народного творчества «Авангард» (ул. Б. Куна, 20) стартует VII Губернаторский фестиваль народного творчества,- сообщила пресс-служба администрации региона.

В рамках фестиваля, учрежденного в 2012 году по инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачина, пройдут 11 областных жанровых конкурсов, столько же региональных выставок-конкурсов декоративно-прикладного творчества, а также четыре межрайонных конкурса. В программе выступят около четырех тысяч самодеятельных артистов со всех уголков региона.

По итогам конкурсов лучший муниципалитет по традиции получит гран-при в размере 5 миллионов рублей. Денежные призы, кроме того, будут вручены обладателям 1, 2, 3-го места. Эти средства призеры смогут направить на развитие своей материально-технической базы и поощрение специалистов.

В субботу на открытии мероприятия состоится областной конкурс исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опаленная войной».

Как рассказал начальник департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк. ожидаются более 300 участников — это солисты и ансамбли из 15 муниципалитетов, а также представители местных воинских формирований. Они исполнят песни Великой Победы и современные композиции о мужестве и любви к Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU