2019-02-15T11:45:05+03:00
Общество

В Томске появились новые виды клещей-переносчиков инфекций

Вакцины от новых заболеваний на сегодня нет
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Весной большинство участков в городе обрабатываетсяВесной большинство участков в городе обрабатываетсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Ученые госуниверситета обнаружили в Томске и пригороде новый вид клещей, которые переносят опасные инфекции. В частности, речь идет о риккетсиозе и гранулоцитарном анаплазмозе, вакцины от которых нет, сообщается на сайте ТГУ. Поэтому нынешний сезон активности клещей может стать невероятно опасным. После сбора и исследования клещей на территории области ученые сделали неутешительный вывод: почти 40 % паукообразных являются переносчиками этих заболеваний.

- В 2015 году очаг с высокой численностью лугового клеща был обнаружен в Лагерном саду – любимом месте отдыха томичей. Традиционными местами обитания данного вида паукообразных являются степные и лесостепные зоны Сибири и Европы, - сообщается на сайте. - Появление еще одного вида риккетсий биологи связывают с изменениями климата. На территорию региона мигрируют переносчики, пополняющие паразитарную систему новыми видами возбудителей.

Риккетсиоз - термин, используемый в отношении трансмиссивных лихорадочных заболеваний, вызываемых внутриклеточными возбудителями — риккетсиями. Группа риккетсиозов человека включает в себя сыпной тиф и разнообразные клещевые лихорадки. Для гранулоцитарного анаплазмоза характерны такие симптомы, как лихорадка, головная боль, слабость, мышечные боли, общее снижение иммунитета и резкое понижение АД. Томская область традиционно относится к числу регионов с наиболее высокой численностью клещей в РФ. В 2018 году с присасыванием клещей в медорганизации региона обратились более 18 тысяч томичей, в 2017-м на 5 тысяч больше.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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