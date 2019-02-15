2019-02-15T07:55:02+03:00
Общество

Для спасения томской «серой шейки» горожане собрали 30 000 рублей

Уток отдали на передержку в музей ТГУ, а потом в реабилитационный центр животных «Феникс».
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В Томске зимует много утокВ Томске зимует много утокФото: Павел КЛОКОВ
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Почти книжная история произошла в Томске с двумя утками, которые вмерзли в лед. Это оказалась семейная пара – самец и самка. Но если первый отделался легким испугом, то у самки серьезно пострадал хвост, и птица не могла передвигаться в течение трех дней. После осмотра ветеринара обнаружилось, что у бедолаги еще повреждена кожа. Уток отдали на передержку в музей ТГУ, а потом в реабилитационный центр животных «Феникс». «Муж» быстро набрал вес и силы, так что его уже выпустили в привычную среду обитания. Самка еще находится под наблюдением у специалистов. Средств на лечение птицы не хватало и ребцентр объявил сбор денег. Неравнодушные томичи собрали порядка 30 000 рублей, которых хватит на все необходимое.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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