Для спасения томской «серой шейки» горожане собрали 30 000 рублей

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-15T07:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти книжная история произошла в Томске с двумя утками, которые вмерзли в лед. Это оказалась семейная пара – самец и самка. Но если первый отделался легким испугом, то у самки серьезно пострадал хвост, и птица не могла передвигаться в течение трех дней. После осмотра ветеринара обнаружилось, что у бедолаги еще повреждена кожа. Уток отдали на передержку в музей ТГУ, а потом в реабилитационный центр животных «Феникс». «Муж» быстро набрал вес и силы, так что его уже выпустили в привычную среду обитания. Самка еще находится под наблюдением у специалистов. Средств на лечение птицы не хватало и ребцентр объявил сбор денег. Неравнодушные томичи собрали порядка 30 000 рублей, которых хватит на все необходимое.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU