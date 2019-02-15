Гастарбайтер, вселившийся за взятку в общежитие, попал под суд в Томске

СЕГОДНЯ 06:48 2019-02-15T06:48:59+03:00

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Мировой судье Октябрьского района города Томска рассмотрит уголовное дело 37-летнего мужчины, который незаконно проживал в общежитии вуза. Чтобы вселиться в недорогое и благоустроенное жилье, он дал взятку в 6 тысяч рублей женщине-коменданту.

«По версии дознания обвиняемый летом 2018 года приехал на заработки в Томск. Договорившись с заведующей общежитием одного из ВУЗов города и передав ей денежные средства в размере 6 тыс. рублей. Обвиняемый, не будучи студентом либо сотрудником ВУЗа, проживал в предоставленной ему комнате на протяжении двух с половиной месяцев», - сообщила детали дела пресс-служба региональной прокуратуры.

Горе-жилец предстанет перед судом за мелкое взяточничество, свою вину он признал в полном объеме.

Кстати, комендант-взяткополучательница ранее уже выслушала от судьи обвинительный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU